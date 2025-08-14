La Sampdoria alla Commemorazione delle Vittime di ponte Morandi

14 agosto 2018-14 agosto 2025. L’U.C. Sampdoria non dimentica la tragedia. Nella settima ricorrenza del crollo di ponte Morandi e nel ricordo delle 43 persone che persero la vita, il club blucerchiato ha partecipato alla commemorazione promossa dal Comune di Genova insieme con il Comitato Parenti Vittime del ponte Morandi. In rappresentanza della Samp alla Radura della Memoria è intervenuto il coordinatore dell’Area Tecnica Giovanni Invernizzi, che ha preso parte commosso alla cerimonia e al minuto di raccoglimento fissato alle 11.36, la stessa ora di quel giorno da non dimenticare.