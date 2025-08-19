U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Coucke è blucerchiato: contratto fino al 30 giugno 2027

News

Coucke è blucerchiato: contratto fino al 30 giugno 2027

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gaëtan Coucke (nato a Tongeren, Belgio, il 3 novembre 1998). Il portiere si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027.

altre news

Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Modena

Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Modena

19 Agosto 2025 Club
Sampdoria-Modena: info accrediti media e fotografi

Sampdoria-Modena: info accrediti media e fotografi

19 Agosto 2025 Club
La Sampdoria alla Commemorazione delle Vittime di ponte Morandi

La Sampdoria alla Commemorazione delle Vittime di ponte Morandi

14 Agosto 2025 Club
Campagna Abbonamenti 2025/26