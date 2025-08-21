U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Cherubini è blucerchiato: dalla Roma a titolo temporaneo

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’A.S. Roma i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luigi Cherubini (nato a Tivoli, Roma, il 15 gennaio 2004). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026.

