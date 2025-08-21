U.C. Sampdoria Sampdoria logo

La Gumina ceduto all’Internazionale a titolo temporaneo

News

La Gumina ceduto all’Internazionale a titolo temporaneo

L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo al F.C. Internazionale i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonino La Gumina.

altre news

Cherubini è blucerchiato: dalla Roma a titolo temporaneo

Cherubini è blucerchiato: dalla Roma a titolo temporaneo

21 Agosto 2025 Club
Noi siamo noi: campagna abbonamenti prorogata al 24 agosto

Noi siamo noi: campagna abbonamenti prorogata al 24 agosto

21 Agosto 2025 Club
Abildgaard è blucerchiato: dal Como a titolo definitivo

Abildgaard è blucerchiato: dal Como a titolo definitivo

20 Agosto 2025 Club
Campagna Abbonamenti 2025/26