Noi siamo noi: campagna abbonamenti prorogata al 24 agosto

Noi siamo noi non si ferma. Superato il traguardo delle 19.000 sottoscrizioni, la campagna abbonamenti continua. La società blucerchiata ha infatti deciso di prorogare alle ore 23.59 di domenica 24 agosto, vigilia di Sampdoria-Modena, la possibilità di assicurarsi il proprio posto d’onore al “Ferraris” per l’intera stagione.

Posto. Con la Gradinata Sud già esaurita in prelazione, ci sarà ancora una settimana per vivere in Tribuna, nei Distinti e in Gradinata Nord il prossimo campionato della squadra di Massimo Donati. Al fine di evitare code e disagi, il club continua a consigliare il metodo di acquisto online, decisamente più comodo e veloce.

Info. Per tutte le info dettagliate su modalità, prezzi e promozioni della campagna abbonamenti 2025/26 clicca qui.