Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Corradi

L’U.C. Sampdoria esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Sidio Corradi, ex calciatore, allenatore e dirigente del Genoa C.F.C.

Al club rossoblù e alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società.

