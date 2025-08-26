U.C. Sampdoria Sampdoria logo

SampCity chiuso domenica 31 agosto, riapre lunedì

News

SampCity chiuso domenica 31 agosto, riapre lunedì

L’U.C. Sampdoria informa che SampCity resterà chiuso per manutenzione straordinaria nella giornata di domenica 31 agosto 2025. Il concept store di via XX Settembre 252 riaprirà regolarmente lunedì mattina con il consueto orario (10.00-19.30).

altre news

De Wave Group e T. Mariotti warm up back jersey sponsor

De Wave Group e T. Mariotti warm up back jersey sponsor

23 Agosto 2025 Club
Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Corradi

Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Corradi

23 Agosto 2025 Club
Pafundi è blucerchiato: temporaneo con opzione dall’Udinese

Pafundi è blucerchiato: temporaneo con opzione dall’Udinese

22 Agosto 2025 Club