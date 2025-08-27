U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Fiocco rosa in casa Sampdoria: è nata Bianca Berlingheri  

News

Fiocco rosa in casa Sampdoria: è nata Bianca Berlingheri  

Fiocco rosa in casa Sampdoria, lieto evento per Federico Berlingheri, direttore dell’Area Comunicazione. Alle 12.01, all’ospedale “San Martino” di Genova, la moglie Elena ha dato alla luce la piccola Bianca, 3 chili e 390 grammi di felicità. Alla nuova arrivata, ai fratellini Tommaso e Leonardo e ai genitori le più sincere congratulazioni da parte di tutta la società.

altre news

SampCity chiuso domenica 31 agosto, riapre lunedì

SampCity chiuso domenica 31 agosto, riapre lunedì

26 Agosto 2025 Club
De Wave Group e T. Mariotti warm up back jersey sponsor

De Wave Group e T. Mariotti warm up back jersey sponsor

23 Agosto 2025 Club
Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Corradi

Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Corradi

23 Agosto 2025 Club