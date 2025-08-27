Fiocco rosa in casa Sampdoria: è nata Bianca Berlingheri

Fiocco rosa in casa Sampdoria, lieto evento per Federico Berlingheri, direttore dell’Area Comunicazione. Alle 12.01, all’ospedale “San Martino” di Genova, la moglie Elena ha dato alla luce la piccola Bianca, 3 chili e 390 grammi di felicità. Alla nuova arrivata, ai fratellini Tommaso e Leonardo e ai genitori le più sincere congratulazioni da parte di tutta la società.