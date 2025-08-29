U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Sekulov passa alla Carrarese a titolo temporaneo con opzione

News

Sekulov passa alla Carrarese a titolo temporaneo con opzione

L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con opzione alla Carrarese Calcio 1908 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Sekulov.

altre news

Scardigno ceduto alla Virtus Verona a titolo temporaneo

Scardigno ceduto alla Virtus Verona a titolo temporaneo

29 Agosto 2025 Club
Serie BKT: info e prezzi biglietti per Südtirol-Sampdoria

Serie BKT: info e prezzi biglietti per Südtirol-Sampdoria

27 Agosto 2025 Club
Fiocco rosa in casa Sampdoria: è nata Bianca Berlingheri  

Fiocco rosa in casa Sampdoria: è nata Bianca Berlingheri  

27 Agosto 2025 Club