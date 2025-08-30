U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Coubis è blucerchiato: temporaneo con obbligo dal Milan

News

Coubis è blucerchiato: temporaneo con obbligo dal Milan

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dall’A.C. Milan i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrei Coubis (nato a Milano il 29 settembre 2003). Il difensore si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2029.

altre news

Scardigno ceduto alla Virtus Verona a titolo temporaneo

Scardigno ceduto alla Virtus Verona a titolo temporaneo

29 Agosto 2025 Club
Sekulov passa alla Carrarese a titolo temporaneo con opzione

Sekulov passa alla Carrarese a titolo temporaneo con opzione

29 Agosto 2025 Club
Serie BKT: info e prezzi biglietti per Südtirol-Sampdoria

Serie BKT: info e prezzi biglietti per Südtirol-Sampdoria

27 Agosto 2025 Club