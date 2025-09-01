U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Hadžikadunić è blucerchiato: arriva a titolo temporaneo

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Dennis Hadžikadunić (nato a Malmo, Svezia, il 9 luglio 1998). Il difensore, ancora sotto contratto con il F.K. Rostov, ha potuto avvalersi del regolamento FIFA (Annexe 7 FIFA RSTP) introdotto in seguito all’invasione russa dell’Ucraina che consente ai giocatori stranieri di sospendere per un anno il loro contratto in essere. Hadžikadunić si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026.

