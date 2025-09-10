Ciro Pistarino fashion partner U.C. Sampdoria 2025/26

L’U.C. Sampdoria è lieta di annunciare che Ciro Pistarino Tailoring è il nuovo fashion partner del club. Una delle nuove voci della sartoria italiana vestirà infatti lo staff tecnico e la dirigenza blucerchiati per la stagione sportiva 2025/26.

La carriera di Ciro Pistarino, fondatore e titolare della Ciro Pistarino Tailoring, nasce da una profonda passione per l’arte del vestire, coltivata fin da giovane e perfezionata attraverso esperienze in atelier e accanto a maestri sarti. Nel corso degli anni ha consolidato un percorso che coniuga tradizione e innovazione, dando vita a un laboratorio che porta il suo nome e che si distingue per la qualità artigianale, l’attenzione al dettaglio e lo stile contemporaneo.

Ciro Pistarino Tailoring si posiziona come punto di riferimento per un pubblico che ricerca l’eccellenza del ‘su misura’, interpretata con eleganza e modernità. La sartoria incarna i valori di autenticità, ricerca e cura sartoriale, consolidando l’identità di un marchio capace di raccontare in chiave attuale l’eleganza italiana.