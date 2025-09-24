Serie BKT: info e prezzi biglietti per Bari-Sampdoria

L’U.C. Sampdoria informa che, grazie alla fattiva collaborazione con la S.S.C. Bari e gli organi di pubblica sicurezza, a partire da oggi, mercoledì, la vendita dei biglietti per il Settore Ospiti dello stadio “San Nicola” di Bari per Bari-Sampdoria, gara in programma sabato 27 settembre (ore 19.30) e valida quale 5.a giornata della Serie BKT 2025/26, sarà aperta anche ai sostenitori blucerchiati residenti in Liguria non in possesso di Sampcard al presso di 20,00 euro (escluse commissioni) sul circuito Ticketone. Per i tifosi blucerchiati residenti fuori Liguria, sarà possibile acquistare tagliandi negli altri settore dello stadio. Per tutte le info, clicca qui.