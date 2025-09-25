Lovati Spedizioni sleeve sponsor della Sampdoria Primavera

U.C. Sampdoria Sampdoria logo

U.C. Sampdoria e Lovati Marco Spedizioni, la partnership continua. Dopo aver esordito nella scorsa stagione affiancando il dipartimento femminile, l’azienda genovese – da oltre vent’anni nel settore delle spedizioni doganali – scenderà in campo con la formazione Primavera. Lovati Marco Spedizioni comparirà infatti sulle divise da gioco dei giovani blucerchiati in qualità di sleeve sponsor per le gare del campionato Primavera 2 e della Coppa Italia Primavera 2025/26.

Sampdoria-Catanzaro: info accrediti media e fotografi

25 Settembre 2025
Serie BKT: info e prezzi biglietti per Bari-Sampdoria

24 Settembre 2025
U.C. Sampdoria: comunicato stampa del 23 settembre 2025

23 Settembre 2025