U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Sampdoria-Catanzaro: info accrediti media e fotografi

News

Sampdoria-Catanzaro: info accrediti media e fotografi

L’U.C. Sampdoria comunica le modalità di accredito per media e fotografi per Sampdoria-Catanzaro, valida quale 6.a giornata di Serie BKT 2025/26 e in programma mercoledì 1° ottobre 2025 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova.

La richiesta scritta da parte della testata giornalistica o dell’agenzia di riferimento – completa di nome, cognome, luogo e data di nascita del personale accreditato – andrà inoltrata all’Area Comunicazione entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 29 settembre 2025, esclusivamente via e-mail all’indirizzo accrediti@sampdoria.it.

Alla domanda andrà inoltre allegata una copia della tessera d’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti.

I fotografi dovranno allegare altresì copia di regolare autorizzazione valevole per la stagione sportiva 2025/26 per le competizioni ufficiali Lega Serie B.

In base alle normative vigenti si ricorda che non saranno rilasciati accrediti media e fotografi ai non possessori di tessera dell’Ordine dei Giornalisti.

altre news

Lovati Spedizioni sleeve sponsor della Sampdoria Primavera

Lovati Spedizioni sleeve sponsor della Sampdoria Primavera

25 Settembre 2025 Club
Serie BKT: info e prezzi biglietti per Bari-Sampdoria

Serie BKT: info e prezzi biglietti per Bari-Sampdoria

24 Settembre 2025 Club
U.C. Sampdoria: comunicato stampa del 23 settembre 2025

U.C. Sampdoria: comunicato stampa del 23 settembre 2025

23 Settembre 2025 Club