U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Ridotta di una giornata la squalifica di Cherubini

News

Ridotta di una giornata la squalifica di Cherubini

Accogliendo parzialmente il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza da parte dell’U.C. Sampdoria, la Corte Sportiva d’Appello ha ridotto a due giornate la squalifica del calciatore Luigi Cherubini. L’attaccante blucerchiato tornerà pertanto a disposizione a partire dalla gara di domenica prossima con il Pescara.

altre news

Sampdoria-Pescara: info accrediti media e fotografi

Sampdoria-Pescara: info accrediti media e fotografi

29 Settembre 2025 Club
Sampdoria-Catanzaro: info accrediti media e fotografi

Sampdoria-Catanzaro: info accrediti media e fotografi

25 Settembre 2025 Club
Lovati Spedizioni sleeve sponsor della Sampdoria Primavera

Lovati Spedizioni sleeve sponsor della Sampdoria Primavera

25 Settembre 2025 Club