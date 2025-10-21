U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Fiocco rosa in casa Sampdoria: benvenuta Carla Narro

News

Fiocco rosa in casa Sampdoria: benvenuta Carla Narro

Fiocco rosa in casa Sampdoria, lieto evento per Victor Narro. Questa notte alle ore 00.15, all’Istituto “Gaslini” di Genova, la sua compagna Paula ha dato alla luce la piccola Carla, 3,680 chili di felicità. Alla nuova arrivata, alla sorellina Daniela e ai genitori le più sincere congratulazioni da parte di tutta la società.

altre news

Sampdoria-Frosinone: info accrediti media e fotografi

Sampdoria-Frosinone: info accrediti media e fotografi

20 Ottobre 2025 Club
Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Frosinone

Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Frosinone

20 Ottobre 2025 Club
Nuovo staff tecnico: Gregucci, Foti e Pozzi tornano alla Samp

Nuovo staff tecnico: Gregucci, Foti e Pozzi tornano alla Samp

19 Ottobre 2025 Club