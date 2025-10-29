U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Fiocco azzurro in casa Sampdoria: benvenuto Nicolas Barák

Fiocco azzurro in casa Sampdoria, lieto evento per Antonin Barák. Ieri pomeriggio, alle ore 16.30, all’Istituto “Gaslini” di Genova, sua moglie Nikola ha dato alla luce il piccolo Nicolas. Al nuovo arrivato, ai fratellini Antonin Jr. e Dominik e ai genitori le più sincere congratulazioni da parte di tutta la società.

