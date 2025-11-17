Mercoledì 19 novembre Lombardo ospite del Festival Orientamenti

La 30ª edizione del Festival Orientamenti apre le porte di casa ad Attilio Lombardo, leggenda blucerchiata e del calcio italiano e figura di riferimento per il mondo sportivo a livello nazionale.

Testimonianza. Lombardo, alfiere della Sampdoria che conquistò lo Scudetto nella stagione 1990/91 e attuale collaboratore tecnico dello staff doriano, porterà agli studenti la propria testimonianza di uomo e di sportivo mercoledì 19 novembre, alle ore 18.00, presso la Sala Levante dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico di Genova.

Sfide. Il suo intervento si concentrerà sul valore educativo dello sport, inteso come palestra di vita e strumento per la crescita personale e professionale. L’incontro rappresenta un’opportunità unica per i giovani di dialogare con un campione che ha vissuto il successo a livello internazionale, approfondendo temi cruciali come il ruolo del sacrificio, l’importanza del lavoro di squadra, la gestione degli obiettivi e la capacità di trasformare le sfide in occasioni di apprendimento.

