Sampdoria-Juve Stabia: info ingresso striscioni e apertura cancelli

L’U.C. Sampdoria informa che, in occasione di Sampdoria-Juve Stabia, gara in programma lunedì 24 novembre p.v. (ore 20.30) allo stadio “Ferraris” di Genova, il controllo e l’ingresso degli striscioni per la tifoseria blucerchiata avrà luogo dalle ore 15.30 presso il varco Distinti Sud. L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 18.30.