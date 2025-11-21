U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Sampdoria-Juve Stabia: info ingresso striscioni e apertura cancelli

L’U.C. Sampdoria informa che, a rettifica di quanto comunicato in precedenza dalla Questura di Genova, in occasione di Sampdoria-Juve Stabia, gara in programma lunedì 24 novembre p.v. (ore 20.30) allo stadio “Ferraris” di Genova, il controllo e l’ingresso degli striscioni per la tifoseria blucerchiata avrà luogo dalle ore 16.30 alle ore 17.30 presso il varco Distinti Sud. Resta inviariata l’apertura dei cancelli alle ore 18.30.

