Serie BKT: info e prezzi biglietti per Spezia-Sampdoria

L’U.C. Sampdoria informa che lo Spezia Calcio ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per Spezia-Sampdoria, gara in programma domenica 30 novembre (ore 17.15) presso lo stadio “Picco” della Spezia.

Prezzi. Come da determina n.° 47 del 19 novembre 2025 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la vendita dei tagliandi per il settore ospiti dello stadio “Picco” è riservata esclusivamente ai possessori di SampCard. I biglietti saranno acquistabili a partire dalle ore 10.00 di domani, mercoledì 26 novembre 2025, e fino alle ore 19:00 di sabato 29 novembre 2025 al costo di 24,00 euro esclusi i diritti di prevendita sul circuito Vivaticket.