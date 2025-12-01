U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Carrarese

L’U.C. Sampdoria comunica le modalità d’acquisto dei biglietti per Sampdoria-Carrarese, gara valida quale 15.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26 e in programma domenica 7 dicembre p.v. alle ore 19.30, allo stadio “Ferraris” di Genova. Clicca qui per tutte le specifiche.

Sampdoria-Carrarese: info accrediti media e fotografi

1 Dicembre 2025 Club
Serie BKT: info e prezzi biglietti per Spezia-Sampdoria

25 Novembre 2025 Club
Silence is violence: la Sampdoria contro la violenza sulle donne

22 Novembre 2025 Club