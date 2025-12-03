Natale 2025: le info per gli ordini online e gli orari di SampCity

Natale si avvicina. E per SampCity si preannunciano settimane particolarmente intense. L’U.C. Sampdoria informa tutti i tifosi che, in vista delle festività, gli ordini effettuati su shop.sampdoria.it entro e non oltre venerdì 13 dicembre verranno evasi con massima priorità per consentire la consegna entro martedì 24 dicembre.

E-commerce. Si ricorda tuttavia che, nonostante l’impegno del nostro e-commerce e del nostro magazzino per garantire la massima puntualità nelle spedizioni, la società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi imputabili ai corrieri incaricati della consegna. Per evitare disguidi o sovraccarichi tipici del periodo natalizio, consigliamo comunque di effettuare gli acquisti con il massimo anticipo possibile.

Orari. Di seguito gli orari di SampCity in occasione delle prossime festività natalizie.

– 24 dicembre: 10.00-19.30

– 25 dicembre: chiuso

– 26 dicembre: 15.00-19.30

– 27 dicembre: 10.00-19.30

– 28 dicembre: 10.00-19.30

– 29 dicembre: 10.00-19.30

– 30 dicembre: 10.00-19.30

– 31 dicembre: 10.00-14.00

– 1° gennaio: chiuso

Gradinata Sud. Domenica 7 dicembre e sabato 27 dicembre in occasione di Sampdoria-Carrarese e Sampdoria-Reggiana lo store Gradinata Sud dello stadio “Ferraris” sarà aperto come di consueto due ore antecedenti l’inizio delle partite.