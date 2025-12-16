Serie BKT: info e prezzi biglietti per Padova-Sampdoria
L’U.C. Sampdoria informa che il Calcio Padova ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per Padova-Sampdoria, gara in programma sabato 20 dicembre (ore 15.00) presso lo stadio “Euganeo” di Padova.
Settore Ospiti. I biglietti relativi al Settore Ospiti (capienza 1.500 posti) saranno in vendita dalle ore 16:00 di oggi, martedì 16 dicembre 2025, sino alle ore 19:00 di venerdì 19 dicembre 2025 presso i punti vendita del circuito Vivaticket di tutta Italia (elenco consultabile su: https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv) e via web al prezzo di 22,00 euro (+ i diritti di prevendita). Su disposizione delle autorità preposte alla pubblica sicurezza, si informa che tutti i tifosi residenti nella provincia di Genova non potranno acquistare i biglietti per il settore Tribuna Est.