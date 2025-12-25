U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Auguri blucerchiati: buon Natale dall’U.C. Sampdoria

L’U.C. Sampdoria al gran completo augura di cuore un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti i suoi tifosi e alle loro famiglie. Tanti cari auguri blucerchiati.

Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Reggiana

Samp for People: al “Ferraris” un pranzo per Sant’Egidio

Cardenas è il nuovo head of scouting dell’U.C. Sampdoria

