SampCity chiuso mercoledì e giovedì per inventario

L’U.C. Sampdoria informa che SampCity resterà chiuso nelle giornate di mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio per inventario. Il concept store di via XX Settembre 252 riaprirà a partire dalla giornata di venerdì 9 gennaio.

