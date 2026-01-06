Serie BKT: info e prezzi biglietti per Avellino-Sampdoria

L’U.C. Sampdoria informa che l’U.S. Avellino ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per Avellino-Sampdoria, gara in programma sabato 10 gennaio (ore 15.00) presso lo stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino.

Settore Ospiti. I biglietti relativi al Settore Ospiti (capienza 500 posti) saranno in vendita dalle ore 12:00 di domani, mercoledì 7 gennaio 2026, sino alle ore 19:00 di venerdì 9 gennaio 2026 presso i punti vendita del circuito Go2 di tutta Italia (elenco consultabile su: https://www.go2.it/rivenditori) e via web al prezzo di 13,00 euro (+ i diritti di prevendita). Su disposizione delle autorità preposte alla pubblica sicurezza, si informa che tutti i tifosi residenti nella provincia di Genova potranno acquistare i biglietti esclusivamente per il Settore Ospiti e solo se in possesso di Sampcard, la fidality card dell’U.C. Sampdoria che dovrà essere esibita all’ingresso dello stadio.