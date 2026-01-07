U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Martinelli è blucerchiato: arriva a titolo temporaneo

News

Martinelli è blucerchiato: arriva a titolo temporaneo

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’A.C.F. Fiorentina i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Martinelli (nato a Bagno a Ripoli, Firenze, il 6 gennaio 2006). Il portiere si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026.

altre news

SampCity chiuso per inventario mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio

SampCity chiuso per inventario mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio

6 Gennaio 2026 Club
Serie BKT: info e prezzi biglietti per Avellino-Sampdoria

Serie BKT: info e prezzi biglietti per Avellino-Sampdoria

6 Gennaio 2026 Club
Begic è blucerchiato: temporaneo con opzione dal Parma

Begic è blucerchiato: temporaneo con opzione dal Parma

5 Gennaio 2026 Club