Sampdoria-Virtus Entella: info accrediti media e fotografi
L’U.C. Sampdoria comunica le modalità di accredito per media e fotografi per Sampdoria-Virtus Entella, valida quale 20.a giornata di Serie BKT 2025/26 e in programma venerdì 16 gennaio 2026 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova.
La richiesta scritta da parte della testata giornalistica o dell’agenzia di riferimento – completa di nome, cognome, luogo e data di nascita del personale accreditato – andrà inoltrata all’Area Comunicazione entro e non oltre le ore 13.00 di mercoledì 14 gennaio 2026, esclusivamente via e-mail all’indirizzo accrediti@sampdoria.it.
Alla domanda andrà inoltre allegata una copia della tessera d’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti.
I fotografi dovranno allegare altresì copia di regolare autorizzazione valevole per la stagione sportiva 2025/26 per le competizioni ufficiali Lega Serie B.
In base alle normative vigenti si ricorda che non saranno rilasciati accrediti media e fotografi ai non possessori di tessera dell’Ordine dei Giornalisti.