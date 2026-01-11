U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Virtus Entella

L’U.C. Sampdoria comunica le modalità d’acquisto dei biglietti per Sampdoria-Virtus Entella, gara valida quale 20.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26 e in programma venerdì 16 gennaio p.v. alle ore 20.30, allo stadio “Ferraris” di Genova. Clicca qui per tutte le specifiche.

Sampdoria-Virtus Entella: info accrediti media e fotografi

11 Gennaio 2026 Club
Coubis riscattato dal Milan e ceduto all’Universitatea Cluj

9 Gennaio 2026 Club
Martinelli è blucerchiato: arriva a titolo temporaneo

7 Gennaio 2026 Club