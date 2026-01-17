U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Viti è blucerchiato: arriva dal Nice a titolo temporaneo

News

Viti è blucerchiato: arriva dal Nice a titolo temporaneo

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’O.G.C. Nice i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Viti (nato a Borgo San Lorenzo, Firenze, il 24 gennaio 2002). Il difensore si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026.

altre news

Cordoglio blucerchiato per la scomparsa del presidente Commisso

Cordoglio blucerchiato per la scomparsa del presidente Commisso

17 Gennaio 2026 Club
Narro ceduto al Real Murcia a titolo temporaneo con opzione

Narro ceduto al Real Murcia a titolo temporaneo con opzione

16 Gennaio 2026 Club
Palma è blucerchiato: arriva dall’Udinese a titolo temporaneo

Palma è blucerchiato: arriva dall’Udinese a titolo temporaneo

14 Gennaio 2026 Club