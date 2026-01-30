U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Cicconi è blucerchiato: temporaneo con obbligo dalla Carrarese

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dalla Carrarese Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Manuel Cicconi (nato a Como il 27 giugno 1997). Il difensore si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2029.

