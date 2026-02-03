U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Serie BKT: info e prezzi biglietti per Modena-Sampdoria

L’U.C. Sampdoria informa che il Modena F.C. ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per Modena-Sampdoria, gara in programma sabato 7 febbraio (ore 15.00) presso lo stadio “Braglia” di Modena.

Settore Ospiti. I biglietti relativi al Settore Ospiti (capienza 3.100 posti) saranno in vendita dalle ore 19:00 di oggi, martedì 3 febbraio 2026, sino alle ore 19:00 di venerdì 6 febbraio 2026 online e presso i rivenditori ufficiali Vivaticket (clicca qui) al prezzo di 20 euro + i diritti di prevendita (omaggio per gli Under 6).

