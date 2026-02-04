Minipack Palermo e Padova: prezzi speciali al “Ferraris”

L’U.C. Sampdoria comunica che per le prossime due gare casalinghe con Palermo e Padova, valide rispettivamente quale 24.a e 25.a giornata della Serie BKT 2025/26, sarà possibile sottoscrivere un mini abbonamento digitale ad un prezzo speciale. Clicca qui per tutte le specifiche.

Sampdoria-Palermo. Clicca qui per la singola gara.

Sampdoria-Padova. Clicca qui per la singola gara.