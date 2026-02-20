U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Vulikic si trasferisce al Levski Sofija a titolo definitivo

L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo al P.F.K. Levski Sofija i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Stipe Vulikic.

Mantova-Samp: info percorso e parcheggi per i tifosi blucerchiati

19 Febbraio 2026 Club
U.C. Sampdoria: comunicato stampa del 16 febbraio 2026

16 Febbraio 2026 Club
Serie BKT: info e prezzi biglietti per Mantova-Sampdoria

16 Febbraio 2026 Club