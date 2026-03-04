Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Di Vincenzo

Si è spento a Genova all’età di 84 anni Rosario Di Vincenzo, ex portiere, 15 presenze (tra Serie A e Coppa Italia) con la maglia della Sampdoria.

Nato a Genova il 16 giugno 1941, dopo trascorsi tra le altre con Inter e Lazio nell’estate del 1975 fu acquistato dal Doria, dove ricoprì prevalentemente il ruolo di dodicesimo, alle spalle di Massimo Cacciatori. Sarin, come era soprannominato, a fine carriera tornò in blucerchiato con il ruolo di preparatore dei portieri nel settore giovanile.

Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società.