Candreva inserito nel Team of the Week di FIFA 22

Antonio Candreva sta disputando una stagione eccezionale. Un’ulteriore conferma sul rendimento stellare del numero 87 blucerchiato è arrivato da EA Sports, l’azienda che produce FIFA 22, il videogioco di calcio più amato al mondo. Il blucerchiato è stato infatti inserito nell’ultimo TOTW (Team of the Week), una sorta di squadra dei sogni basata sulle prestazioni dei calciatori dei migliori campionati. Grazie alla super serata con lo Spezia, da ieri è disponibile una carta blucerchiata in più sul gioco: da provare, subito.