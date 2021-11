eSports: la Samp tra show match e Milan Games Week

Appuntamento da segnare in agenda per gli appassionati di eSports. Questa sera, a partire dalle 21.00, sul canale Twitch blucerchiato un assaggio della prossima eSerie A TIM: Sampdoria-Fiorentina. I due gamer blucerchiati Fabio Denuzzo e Giovanni Giovhy Salvaggio si confronteranno in un testa a testa BO2 con i viola Francesco Virgil7 Allocca e Alessio godmode Carbone. Poi, per concludere: due contro due finale. Ci attende una bella sfida, tutta da vivere.

Milan Games Week. Le novità per il team doriano di FIFA22 però non finiscono qui. Il nostro duo sarà infatti sul palco della prestigiosa fiera del videogioco: la Milan Games Week. Domenica 14 novembre nel calendario della grande kermesse milanese infatti ci sarà spazio per i migliori player della eSerie A, che si affronteranno in alcuni show match da non perdere.

Qualifiers. Nel frattempo la Lega Serie A ha annunciato l’inizio delle Qualifiers per il prossimo campionato virtuale. La qualifiche sono solo il primo atto di una stagione – programmata con EA Sports – che proseguirà con il Draft, la Regular Season, i Playoff e l’attesissimo Final Eight.