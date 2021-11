Samp eSports: Giovhy alla Dacia Arena per il Torneo Pro FIFA 22

Appuntamento di lusso nel weekend per Sampdoria eSports. Domenica, a partire dalle 15.00, il gamer blucerchiato Giovanni Giovhy Salvaggio parteciperà alla Dacia Arena al Torneo Udinese eSports PRO FIFA 22. All’evento FUT, oltre ai padroni di casa – rappresentati da Riccardo Dastardly Nordio – prenderanno parte anche Bologna (Marco Barba Barbieri) e Cagliari (Matteo Riberaribell Ribera). Prima girone all’italiana, poi semifinali BO2 e finalissima: in palio la coppa e un monitor Benq Mobiuz EX2510. Segui il canale Instagram di Sampdoria eSports per tutti gli aggiornamenti.