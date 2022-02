eSerie A TIM 2022, l’attesa è finita: la Samp debutta nel Group B

La lunga attesa è finita. La Sampdoria eSports è pronta a debuttare nel Group B della nuova eSerie A TIM. Nell’edizione 2022, i blucerchiati – che schierano Fabio Denuzzo, Giovanni Giovhy69 Salvaggio e Richard Rrich19 Romeo – sono stati inseriti nel gruppo con Hellas Verona, Milan, Torino e Udinese. I risultati ottenuti definiranno se i doriani saranno inseriti nel tabellone dei vincenti, il cosiddetto Winner Bracket, o dei perdenti, il Loser, nella prossima fase della competizione, quella ad eliminazione diretta.

Diretta. Il meccanismo è semplice: oggi la Samp incontrerà tutti i suoi avversari nelle partite d’andata; domani, mercoledì, è in agenda il ritorno. L’obiettivo è piazzarsi al primo o al secondo posto. La diretta dell’evento, presentato da Ludovica Pagani, comincerà alle 16.00 e si concluderà in serata. La competizione sarà seguita dal canale Twitch della eSerie A TIM e dai social ufficiali della nostra sezione di videogaming competitiva.

16.00 vs Udinese 1-0

17.30 vs Milan

17.55 vs Hellas Verona

19.15 vs Torino