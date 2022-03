eSerie A TIM: le interviste a Giovhy e Denuzzo

È il loro momento: è il momento dei gamers. Giovanni Giovhy Salvaggio e Fabio Denuzzo, i videogiocatori scelti da Sampdoria eSports, sono stati intervistati a margine della eSerie A TIM per raccontare le loro esperienze passate e svelare un po’ di retroscena sul loro rapporto. «La eSerie A è quello che mancava. Alla Sampdoria diciamo grazie per aver creduto in noi», hanno dichiarato in coro i due blucerchiati, uomini di punta dell’agenzia N3st. In questo godibile chiacchierata tanti aneddoti e un po’ di storia di FIFA, che la coppia sta onorando con ottimi risultati, come il recente primo posto nel girone del campionato di eSerie A.