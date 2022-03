eSerie A TIM, Playoff: la Sampdoria eSports affronta l’Inter

L’eSerie A TIM entra nel vivo. Dopo aver dominato il proprio girone, la Sampdoria eSports va a caccia di un posto tra le migliori 8 squadre del campionato di EA Sports FIFA 22. Oggi pomeriggio a Milano il nostro gamer Giovanni Giovhy69 Salvaggio affronterà l’Inter eSports in un turno unico: in palio il passaggio al Final Eight. In caso di esito negativo, il gamer blucerchiato avrà una seconda chance domani, mercoledì, passando dal cosiddetto Loser Bracket. L’intera giornata di gaming sarà streammata su Twitch a partire dalle 16.00 sul canale ufficiale della eSerie A.