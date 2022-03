eSerie A TIM: Samp eSports show, vola al Final Eight

Sampdoria eSports show nel Playoff della eSerie A TIM 2022. Per la prima volta, i blucerchiati arrivano al Final Eight del campionato italiano grazie ad uno spareggio-show con l’Inter eSports. Il gamer blucerchiato Giovanni Giovhy69 Salvaggio, fiancheggiato da Fabio Denuzzo, ha superato il nerazzurro Manoel MNeto77 Neto battendolo 2-1 nel primo round e completando l’opera ai rigori dopo il 2-3 nei tempi supplementari. L’appuntamento ora è al 12 e 13 aprile prossimi, quando in palio ci saranno lo Scudetto e un pass per gli European Playoff di EA Sports FIFA 22.