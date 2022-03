eSerie A TIM, Final Eight: la Sampdoria pesca il Venezia

La Sampdoria eSports continua alla grande la sua avventura nella eSerie A TIM 2022. Il nostro gamer Giovanni Giovhy Salvaggio giocando un Playoff di altissimo livello ha trascinato i blucerchiati tra le prime 8 della classifica italiana: un grande risultato, ma non è finita qui. Nelle Final Eight Scudetto (12 e 13 aprile), il Doria è stato sorteggiato con il Venezia di Karim KarimisBack Rmaiti. In palio il pass per la semifinale, in cui eventualmente il nostro pro player troverà il vincente della sfida tra i team eSports di Salernitana e Fiorentina.