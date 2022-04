FIFA 22, Player Tournament: blucerchiati alla prova

Wladimiro Falcone, Alex Ferrari, Nicola Murru e Abdelhamid Sabiri alla prova con l’EA Sports FIFA 22 Player Tournament. I quattro calciatori della Sampdoria si sono sfidati alla Playstation, prima in un due contro due senza regole e poi nel testa a testa per la coppa di campione. Chi sarà stato il migliore tra i blucerchiati? Per scoprirlo basta vedere il video qui sotto.