Rrich19 e FabioRabi01, la Sampdoria eSports 2022/23 si presenta

Due ragazzi, un grande sogno: portare i colori blucerchiati più in alto delle nuvole. No, il calcio questa volta non c’entra. Non il calcio a cui siamo abituati quantomeno. Qui si parla di eSports. È stato infatti svelato il team di giocatori che rappresenterà la Sampdoria nella eSerie A TIM 2022/23 e nelle Global Series di EA Sports FIFA23. Al pad ci saranno i pro player Richard Rrich19 Romeo e Fabio FabioRabi01 Rabindo, pronti a cominciare una nuova entusiasmante avventura.