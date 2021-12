La Samp fa festa su TikTok: oltre 100mila fan sull’account blucerchiato

La Sampdoria fa festa su TikTok, con il suo account @sampdoria. Sul social più in voga del momento, in questi giorni è stato superata quota 1 milione di cuoricini per i contenuti a tinte blucerchiate. E la crescita degli apprezzamenti è continua, al punto che nelle ultime settimane è stato anche raggiunto il traguardo di 100mila fan. Tra i video che hanno riscosso più successo: il dietro le quinte del 105° derby della Lanterna, un altro momento storico e memorabile.