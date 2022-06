Sabato 18 giugno la Festa degli Ultras alla Fiera di Genova

La data da segnare sul calendario è una ed è quella di sabato 18 giugno. Quel giorno sarà festa grande, perché la Fiera Internazionale di Genova tornerà a tingersi di blucerchiato. Passano gli anni, cambiano le generazioni, ma la Festa degli Ultras Tito Cucchiaroni, giunta alla 17ª edizione, rimane ancora oggi uno degli appuntamenti più importanti del tifo blucerchiato. Un momento di forte aggregazione, di puro divertimento ma anche di confronto e di riflessione. Il conto alla rovescia è partito ormai da tempo e i preparativi sono già in corso.

Programma. Il ricco programma ufficiale – in continuo aggiornamento e consultabile qui – è già stato stilato e prevede, a partire dalle ore 10.00, un torneo di calcetto a tre per bambini dai 10 ai 12 anni. Alle 18.00 spazio al dibattito La Sud ieri, oggi e domani e, alle 19.00, all’evento Emozioni da derby, in compagnia di chi le stracittadine le ha vissute da protagonista. Dalle 20.30 volume a palla con la musica di Aldo De Scalzi e, dalle 22.30, di CapoFortuna Rino Gaetano Tribute, per finire con un dj set dalla mezzanotte in poi.