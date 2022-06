Il giro di Giani: una bici blucerchiata in viaggio verso Kharkiv

Un viaggio di solidarietà in bicicletta da Genova fino a Kharkiv. L’idea è di Tommaso Giani, diacono toscano dal cuore blucerchiato, che ha programmato un autentico giro d’Europa tra Italia, Croazia, Slovenia e Ungheria con l’Ucraina come tappa finale. L’obiettivo di questa pedalata lunga quasi 2.500 e più chilometri è quello di sensibilizzare le persone riguardo alla drammaticità della guerra e – attraverso le donazioni di chi incontrerà sul tragitto o lo seguirà sui social media – raccogliere abbastanza fondi da acquistare un pullmino che possa aiutare la comunità locale. Come? Fornendo una pratica soluzione logistica in un territorio che da mesi ormai vive in uno stato di grande difficoltà.

Sampdoria. Ma che c’entra la Sampdoria in tutto questo? La scintilla tra Tommaso e l’Ucraina è scoppiata nel lontano 2009, quando il Doria affrontò il Metalist nell’allora Coppa UEFA. Una partita replicata appena un anno e mezzo più tardi per un curioso gioco di destino e calendario. In quelle due occasioni, Giani strinse amicizia con i tifosi gialloblù, rimanendo impressionato dalla loro ospitalità e umanità. «Ora – si è detto infilando la maglietta blucerchiata e salendo sul sellino – è tempo di ricambiare il favore». Non a caso, la sua avventura è cominciata proprio ai piedi della Gradinata Sud, laddove tutto è partito.

Donazione. Per aiutare Tommaso a compiere la sua missione, è possibile fare la propria donazione a offerta libera all’IBAN IT52G0623071150000046607853, intestato a Diocesi di San Miniato.